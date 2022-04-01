Türkşeker, perakende ve imalatçı fiyatlarına zam yaptı

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Ramazan ayı öncesi bir zam haberi de Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan (Türkşeker) geldi.

Market satış fiyatlarına yüzde 31 zam yaptığını duyuran Türkşeker, 5.96 lira olan kilogram fiyatını 7.80 liraya çıkardı. Toptan satışlarda ise sorun çok daha büyük. Aylardır imalatçılara satış yapmayan Türkşeker, yüzde 89’luk zamla tekrar satışa başladığını duyurdu. 290 lira olan 50 kilogramlık çuval fiyatı 550 lira oldu ve her imalatçı için 40 çuval satış sınırı geldi. Türkşeker’in merkezinden sadece 40 çuval şeker almanın daha masraflı olacağını söyleyen imalatçılar, toptan veya Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eli ile her şehirde satış yapılması gerektiğini belirtiyor.

"ÜRÜNLERE YANSIR"

Mevcut şartlarda yine toptancılara muhtaç olduklarını ve fiyatların toptancılarda da artacağını söyleyen imalatçılar, satış fiyatlarında en az yüzde 20 zam yapmak zorunda olduklarını söylüyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, “Bize satış yapılacağı açıklanınca heveslendik ama aylık 40 çuval sınırı hevesimizi kursağımızda bıraktı. 40 çuvalı taşımak daha pahalıya gelecek zaten. Herkese 2-3 aylık verilse zamma rağmen gider alırdık ama bu şartlarda yine özel fabrikalara mecbur kalacağız ve mecburen satış fiyatlarına zam yapacağız. Karar alınırken sektöre sorulmuyor ve yanlış kararlar alınıyor” dedi.

İmalatçılara sadece Türkşeker’den değil, TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile her şehirden satış yapılması gerektiğini söyleyen Gaziantep Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı da aksi takdirde taşımanın daha maliyetli olacağını belirtti. Bayrakçı şöyle konuştu: “Türkşeker’den alamayız. Toptancılar da benzer bir zam yaparsa piyasa fiyatı 1300 lirayı bulur. Bu fiyatı kaldıramayız. Mecburen tüketiciye en az yüzde 20’sini yansıtırız.”