Yurttaştan para toplayan, IBAN veren Diyanet 17 yıldır cami inşaatı bitiremedi
Yapımına 2005 yılında başlanan Uğurlu Camisi maddi yetersizlikler nedeniyle tamamlanamadı. Duruma tepki gösteren mahalle muhtarı Mustafa Kurt, "Ankara’ya gittik para alamadık. Çalmadığımız kapı kalmadı” dedi.
Trabzon’da 2005 yılında başlanan ancak Uğurlu Camisi 17 yıldır tamamlanamadı. Camiyi “satılığa çıkaran” mahalle muhtarı Mustafa Kurt, cami yapımı için vatandaştan yaklaşık 70 milyon TL yardım toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı’na tepki gösterdi.
Caminin tamamlanması için altı milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu belirten Kurt, “Milletten para istemeye, yalvarmaya utanıyorsun. Ankara’ya gittik para alamadık. Çalmadığımız kapı kalmadı” diyerek tepki gösterdi.
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