Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

10 Nisan 2022 Pazar, 13:28

Taksim metrosunda küçük çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı.

Etraftaki yurttaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunu bir süre devam etti. Görüntü çeken muhabire de tepki gösteren çocuklar uyarıları dikkate almadı.

"CANIMIZ SIKILIYOR ABİ''

Bazı yurttaşların uyarılarını dikkate almayan çocuklar çevredekilerin "Oynadığınız oyun tehlikeli değil mi?" sorusuna "canımız sıkılıyor abi" demesi dikkat çekti. Çocukların tehlikeli oyunu ise kameraya yansıdı.

