12 Temmuz 2020 Pazar, 22:42

Artvin'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı. Bölgede şiddetli yağışın devam ettiği öğrenildi.