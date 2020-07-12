Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
Artvin'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı. Yusufeli Barajı şantiyesini ise sel suları bastı.
Artvin'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı. Bölgede şiddetli yağışın devam ettiği öğrenildi.
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