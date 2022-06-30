Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı: 'Böyle giderse kimse 6 ay dayanamaz'

30 Haziran 2022 Perşembe, 13:47

Şekere yüzde 67 oranında zam yapılması İzmir'deki pastaneci, lokumcu ve tatlıcı esnafını da vurdu. Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan 550 liraya aldıkları bir çuval şekerin fiyatının 757 liraya yükseldiğini, toptancılarda ise rakamın 1350 TL'ye ulaştığını belirten İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, "Şeker zammı bu kadar ağır olmamalıydı. Böyle devam ederse altı ay dayanamaz kimse. Binlerce esnaf kepenk kapatır" dedi. Tatlıcı esnafı Sakin Kaya, "Artık bir kilo baklava alan çıkmıyor. İnsanlar tek tek yemeyi öğrendiler. Baklava fiyatını sorup alamayan çok müşteri var" derken, bir başka esnaf Sevinç Özsoy da "Önümüzü göremiyoruz" diye konuştu.

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