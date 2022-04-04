Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:03

Son aylarda Doğu Akdeniz’i saran denizanaları, Mersin’in merkezinde de sahillere kadar indi. Daha önce Silifke ve Erdemli ilçelerinde, özellikle de turizmin merkezi Kızkalesi’nde ölü olarak sahile vuran denizanaları, şimdi de Mersin’in merkez Mezitli ilçesi kıyılarında görüldü. Açık denizde balıkçıların kabusu haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları, deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle çocukların ilgi odağı olan ölü denizanaları, zehirli özelliklerini bir süre daha muhafaza ettikleri için tehlike oluşturuyor.

"ÇOK TEHLİKELİ, ELİ, BACAĞI YAKIYORLAR"

Son birkaç gündür Mersin’in gözde turizm noktalarının başında gelen Kızkalesi’nde ölü olarak sahile vuran çok sayıda denizanasının belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından, denizanaları bu kez de Mersin’in merkezinde ortaya çıktı. Merkez Mezitli ilçesi sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, ölü olarak kıyıya vuran denizanaları ile karşılaştı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Gökçe Kar, “İki tane denizanası var, bir tanesi çok büyük. Bayağı korkunç gözüküyorlar. Bunlar çok tehlikeli, eli, bacağı yakıyorlar” dedi.