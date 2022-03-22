Zelenski: 'Kırım ve Donbass'ı da tartışmaya hazırım'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski batılı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Rusya’nın Kırım ve Donbas Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk’ı talep etmesine ilişkin konulara değindi
Rusya'nın 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski işgale ve son duruma ilişkin batılı medya kuruluşlarına röportaj verdi.
Röportajı sırasında, en çok merak edilen konulara açıklık getirerek soruları cevaplandıran Zelenski, Rusya’nın Kırım ve Dobas Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk’ı talep etmesini değerlendirdi.
Konuşması sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbas konusunu görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Zelenski, "Başkan olduğumda, topraklarımızın hiçbir bölümünü artık veremeyeceğimizi, Donbas ve Kırım'ı geri almak için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. Bu, bir zaman meselesi. Şimdi bu savaşı ne zaman durdurabileceğimiz sorusu var. Hem Kırım hem de Donbas herkes için zor bir durum. Çıkış yolu bulmalıyız. Çünkü güvenlik talepleri savaşın sonunu getirecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk görüşmemde, bu konuları gündeme getirmeye hazırım. Ama bu kararın ilk toplantıda verilmeyeceğine de eminim. Güvenliğin garanti altına alınması söz konusu olduğunda, anayasal değişikliklerden ve mevzuattaki değişikliklerden de bahsedeceğiz. Ve bunun hakkında konuşursak her halükarda sadece Başkan tarafından karar verilmeyecek. Bu oldukça uzun bir süreç. Hem Ukrayna Parlamentosu (Rada) hem de Ukrayna halkı karar verecek" ifadelerini kullandı.
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