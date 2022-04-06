Zelenski, yaptırımlarla ilgili konuştu: 'Kararsızlığa tahammül edemiyorum'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki "kararsızlığına" tahammül edemediğini belirtti.
Zelenski, video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu'na hitap etti. Rusya'nın gece yine Ukrayna'yı vurduğunu belirten Zelenski, Rus güçlerinin insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef aldığını söyledi.
Rusya'nın ihracat için tarımsal yükleri olan gemilerin limanlardan ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Zelenski, "Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize, sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna, ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek" dedi.
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