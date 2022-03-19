Zelenski'den videolu mesaj: Rusya'ya seslendi

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:54

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi" dedi.



