Zelenski'den videolu mesaj: Rusya'ya seslendi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi" dedi.
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