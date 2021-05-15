Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:18

Tam kapama sürecini ailece özel yatlarında geçiren Ankaralı iş adamı Engin Alparslan Bodrum ile Milas'ın Ören koyu açıklarında Caretta caretta ile karşılaştı. Ailenin 12 yaşındaki kızları Zeynep, Caretta carettayı yakından görmek istedi. Tekne ile kaplumbağanın yanına yanaşan aile gördükleri manzara karşısında şok oldu. Tüm vücudu ve boynuna ağların dolandığını gören Zeynep, deniz canlısını kurtarmak için babası Engin Alparslan’dan yardım istedi.

"DENİZDE GÖRDÜKLERİ DEV DENİZ CANLISINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR"

Bir anda gözden kaybolan dev kaplumbağayı aile denizde aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca bulundukları bölgede kaplumbağa arayan aile sonunda Caretta carettayı tekrar gördü. Bitkin bir halde deniz dibine bir türlü dalamayan yaklaşık 50 kilo ağırlığında, 90 cm büyüklüğünde dev deniz canlısını güçlükle tekneye aldılar. Teknenin arka kısmına koydukları kaplumbağayı yarım saatlik mücadele sonucunda balıkçı ağlarından kurtardılar. Boynuna dolanan misinalardan dolayı nefes almakta zorlanan deniz kaplumbağası tekrar nefes alarak hayata döndü. Başka bir yerinde yara olup olmadığına bakan aile daha sonra caretta carettayı denize tekrar bıraktı. Zeynep’in sevinci ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

"AĞI KESİNCE NEFES ALDI"

Neler yaşadığını anlatan Zeynep Alpaslan Caretta carettayı balıkçı ağlarından kurtardıklarını ifade ederek, “Akbük koyunda konakladık, Bodrum istikametine doğru yol alırken denizde bir şey fark ettik. Yanına gittik ve caretta caretta cinsi kaplumbağa olduğunu anladık. Boynunda ve vücudundan ağları gördük. Kaplumbağa bizi görünce suya daldı. Biz daha sonra 1,5 saat boyunca kaplumbağayı aradık, teknenin motorlarını kaldırdık değmesin diye. Daha sonra bulduk ve kamışla tutalar tekneye aldı babamlar, ama gitmek istiyordu. Boynundaki ağı kesince nefes almasını hissettik. Bizde kuzenimle birlikte biz bu deniz canlısını bulmasaydık bu ağla daha ne kadar yaşaya bilirdi dedik. Onu o halde görünce çok üzüldük. Caretta caretta bir süre sonra sakinleşti. Çok güçlü bir hayvandı, çok büyük ve güzel bir kaplumbağaydı. Vücudundan çok fazla ağa dolanmıştı. Nefes almakta zorlanıyordu. Kafasını kaldırıp zor nefes alıyordu ağlardan boynuna dolanmış ve nefes aldırmıyordu. Biz onu suya atarken çok mutlu olduk. Çok güzel gözleri vardı. Umarım bir daha ağa takılmaz. Gökova doğasıyla, deniziyle havasıyla çok güzel bir yer. Buraların değerini bilin. Denizlerimizin doğamızın, ağaçlarımızın değerini bilin. Biz onu unutmayacağız, ona umarım bizi unutmaz. Gökova sahillerinde böyle bir şey yaşamak hiç aklımıza gelmezdi” dedi.