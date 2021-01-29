Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
Zeytinburnu'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu. İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda kıyıya sürüklenen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.
Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi. Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.
İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda kıyıya sürüklenen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (3) kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait (2) bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir." denildi.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Tebliğciler yine sokakta
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Video Haberler
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi