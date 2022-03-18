Zindaşti'nin kızının öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme
Antalya'da yüzde 96 engelli Mustafa Keser'e (35), geçen yıl sokağa çıkma kısıtlaması sırasında eczaneye giderken polis tarafından kesilen 3 bin 150 liralık 'maske takmama' cezası, kanunda 'maske takmama' yasağı olmaması gerekçesiyle mahkemece iptal edildi.
Kepez'de yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Keser, 6 yıl önce çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında felç kaldı. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince yüzde 96 engelli raporu alan Keser, aylık aldığı 743 lirayla ve gelen yardımlarla geçinmeye başladı. İddiaya göre Keser, bu arada yaşadığı tartışma nedeniyle hakkında açılan davada 'tehdit ve hakaret' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu sağlık durumu nedeniyle Keser'in cezaevinde kalamayacağına dair rapor verdi. Raporu mahkemeye sunan Keser'in cezası ertelendi. Ancak erteleme kararı, sisteme işlenmedi.
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