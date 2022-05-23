Zonguldak'ta ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:19

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Belde’ye bağlı Himmetoğlu ile Kabalaklı köyleri arasında bulunan ormanlık alanda su hattı tamiratı için bölgeye giden köylüler yerde yatan birini görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri başından darbe aldığı belirlenen ve çürümeye başlamış erkek cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 1 aydır bulunduğu yerde olduğu düşünülen erkek cesedinin yanında ise bir av tüfeği bulundu. Cesedin üstünden kimlik çıkmadığı için teşhis edilemediği öğrenildi.

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