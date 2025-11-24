Dünya şefleri GastroAntalya'da buluştu

Gastronomi dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan GastroAntalya tamamlandı. Bu yıl 42 ülkeden 278’i uluslararası, 578’i Türk olmak üzere toplam 856 şefin katıldığı organizasyon üç gün boyunca dünya mutfaklarından yaratıcı sunumları, yarışmaları ve profesyonel buluşmaları bir araya getirdi. Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen etkinlikte miksoloji yarışmalarından workshop’lara, panel oturumlarından şef gösterimlerine kadar birçok etkinlik yapıldı. Aralarında gastronomi öğrencilerinin, usta şeflerin ve ülke takımlarının bulunduğu toplam 1292 yarışmacı, üç gün boyunca yeteneklerini sergiledi.

HER GÜN DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

GastroAntalya boyunca düzenlenen tüm kategorilerdeki yarışmalarda dereceye girenler, her gün düzenlenen ödül törenlerinde ödüllerini aldı. Tatlı ve pastacılıktan ana yemek kategorilerine, yerel ve dünya mutfaklarından vegan lezzetlere kadar uzanan geniş kapsamlı yarışmalarda şefler, jüri karşısında hünerlerini sergilerken, farklı kategorilerde ödüller de sahiplerini buldu.

ŞEFLER VE ÖĞRENCİLER AYNI MUTFAKTA YARIŞTI

Etkinliğin ikinci günü, şefler ve gastronomi öğrencilerinin ortak yarışmalarıyla büyük ilgi topladı. Usta şefler ve geleceğin gastronomi profesyonelleri birlikte hazırladıkları tabakları jüriye sundu. Yarışmalar, katılımcılara deneyim aktarımı açısından önemli bir platform sundu. Etkinliğin sosyal sorumluluk adımlarından biri kapsamında, Antalya Lara Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen misafirler GastroAntalya’yı ziyaret etti. Usta şeflerle birlikte mutfağa giren huzurevi sakinleri, tabak hazırlayıp jüriye sunum yaptı. Bu özel anlar hem şefler hem de ziyaretçiler için keyifli ve duygusal anlara sahne oldu.

Üç gün süren organizasyon; yarışmalar, gösterimler, paneller ve sosyal sorumluluk projeleriyle gastronomi sektörüne katkı sağlamaya devam etti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından katılan şefler, yeni trendleri, teknikleri ve lezzetleri Antalya’da paylaşma fırsatı buldu.