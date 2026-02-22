İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan ayının iftar sofralarının olmazsa olmazlarından biri olan şerbetler, hem serinletici özellikleri hem de geleneksel tatlarıyla sofralara ayrı bir renk katıyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu lezzetli içecekler, iftar sofralarınıza ferah ve tatlı bir dokunuş eklemenizi sağlayacak. İşte, sofralarınızı taçlandıracak 5 pratik ve lezzetli Ramazan şerbeti tarifi...
1. OSMANLI ŞERBETİ
Malzemeler:
2 litre su
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çubuk tarçın
3–4 adet hibiskus
Yarım limon suyu
Yapılışı:
Suyu kaynatın, karanfil, tarçın ve hibiskusu ekleyin.
10–15 dakika kaynatın.
Şeker ve limon suyunu ekleyin.
Soğuduktan sonra süzün ve buzdolabında dinlendirin.
Faydası:
- Sindirimi kolaylaştırır ve ferahlatır.
2. DEMİRHİNDİ ŞERBETİ
Malzemeler:
200 gram demirhindi
2 litre su
1 su bardağı şeker
1 çubuk tarçın
3–4 karanfil
Yapılışı:
Demirhindiyi bir gece suda bekletin.
Baharatlarla birlikte kaynatın.
Şekeri ekleyip süzün.
Soğuk servis edin.
Faydası:
- Enerji verir ve bağışıklığı destekler.
3. GÜL ŞERBETİ
Malzemeler:
1 çay bardağı gül suyu
1 litre su
Yarım su bardağı şeker
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
Şeker ve suyu karıştırın.
Gül suyunu ekleyin, limon suyu ile dengeleyin.
Soğuk servis edin.
Faydası:
- Hafif, ferah ve rahatlatıcıdır.
4. REYHAN ŞERBETİ
Malzemeler:
1 demet taze reyhan
1 litre sıcak su
Yarım su bardağı şeker
1–2 dilim limon
Yapılışı:
Reyhanı sıcak suya ekleyin.
Şeker ve limonu ilave edin.
15 dakika demleyip süzün, soğuk servis edin.
Faydası:
- Antioksidan açısından zengindir ve sindirimi destekler.
5. Nane Limon Şerbeti
Malzemeler:
1 litre su
1 limon suyu
5–6 yaprak taze nane
Yarım su bardağı şeker
Yapılışı:
Limon suyu ve şekeri karıştırın.
Nane yapraklarını ekleyin.
Soğuk su ilave edip buzdolabında dinlendirin.
Faydası:
- Ferahlatıcıdır ve susuzluğu giderir.