Cumhuriyet Gazetesi Logo
İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi
Paylaş

İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

22.02.2026 17:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan şerbetler, Ramazan ayının geleneksel lezzetlerini evinize taşıyor. İşte, sofralarınızı taçlandıracak 5 pratik ve lezzetli Ramazan şerbeti tarifi...

İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan ayının iftar sofralarının olmazsa olmazlarından biri olan şerbetler, hem serinletici özellikleri hem de geleneksel tatlarıyla sofralara ayrı bir renk katıyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu lezzetli içecekler, iftar sofralarınıza ferah ve tatlı bir dokunuş eklemenizi sağlayacak. İşte, sofralarınızı taçlandıracak 5 pratik ve lezzetli Ramazan şerbeti tarifi...

 

İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

1. OSMANLI ŞERBETİ 

Malzemeler:

2 litre su

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çubuk tarçın

3–4 adet hibiskus

Yarım limon suyu

Yapılışı:

Suyu kaynatın, karanfil, tarçın ve hibiskusu ekleyin.

10–15 dakika kaynatın.

Şeker ve limon suyunu ekleyin.

Soğuduktan sonra süzün ve buzdolabında dinlendirin.

Faydası: 

  • Sindirimi kolaylaştırır ve ferahlatır.
İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

2. DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Malzemeler:

200 gram demirhindi

2 litre su

1 su bardağı şeker

1 çubuk tarçın

3–4 karanfil

Yapılışı:

Demirhindiyi bir gece suda bekletin.

Baharatlarla birlikte kaynatın.

Şekeri ekleyip süzün.

Soğuk servis edin.

Faydası: 

  • Enerji verir ve bağışıklığı destekler.
İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

3. GÜL ŞERBETİ

Malzemeler:

1 çay bardağı gül suyu

1 litre su

Yarım su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

Şeker ve suyu karıştırın.

Gül suyunu ekleyin, limon suyu ile dengeleyin.

Soğuk servis edin.

Faydası: 

  • Hafif, ferah ve rahatlatıcıdır.
İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

4. REYHAN ŞERBETİ

Malzemeler:

1 demet taze reyhan

1 litre sıcak su

Yarım su bardağı şeker

1–2 dilim limon

Yapılışı:

Reyhanı sıcak suya ekleyin.

Şeker ve limonu ilave edin.

15 dakika demleyip süzün, soğuk servis edin.

Faydası: 

  • Antioksidan açısından zengindir ve sindirimi destekler.
İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Sofralarınızı taçlandıracak 5 Ramazan şerbeti tarifi

5. Nane Limon Şerbeti

Malzemeler:

1 litre su

1 limon suyu

5–6 yaprak taze nane

Yarım su bardağı şeker

Yapılışı:

Limon suyu ve şekeri karıştırın.

Nane yapraklarını ekleyin.

Soğuk su ilave edip buzdolabında dinlendirin.

Faydası: 

  • Ferahlatıcıdır ve susuzluğu giderir.
İlgili Konular: #iftar #Ramazan ayı #şerbet #geleneksel şerbet