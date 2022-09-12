'1 Kadın 1 Erkek', Netflix'e geliyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:08

Komedi dizisi '1 Kadın 1 Erkek', 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Dizide Zeynep karakteri Demet Evgar, Ozan karakteri ise Emre Karayel tarafından canlandırılıyor.

Kanada yapımı "Un gars, une fille" dizisinden uyarlanan dizi, Ozan karakteri ile Zeynep karakterinin ilişkileri üzerinden yaşadıklarını konu alıyor.

'1 Kadın 1 Erkek', 2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisidir. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375. bölümü ile final yapmıştır. 2014 FOX TV'de ekranlara dönmüş 8 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 416. bölümüyle bir kez daha final yapmıştır..