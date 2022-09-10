Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenen 10 dizi

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 16:15
<p>1. Zeytin Ağacı</p>

1. Zeytin Ağacı

<p>2. The Sandman</p>

2. The Sandman

<p>3. Young Lady and Gentleman</p>

3. Young Lady and Gentleman

<p>4. Echoes</p>

4. Echoes

<p>5. The Walking Dead</p>

5. The Walking Dead

<p>6. Yüksek Ateş</p>

6. Yüksek Ateş

<p>7. Kleo</p>

7. Kleo

<p>8. Devil in Ohio</p>

8. Devil in Ohio

<p>9. Extraordinary Attorney Woo</p>

9. Extraordinary Attorney Woo

<p>10.  Stranger Things</p>

10.  Stranger Things

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