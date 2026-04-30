1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul'da ve diğer illerde hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın ulaşım ücretsiz mi?

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma ücretsiz olacak. Ayrıca Marmaray, Başkentray ve İZBAN dahil olmak üzere birçok raylı sistem hattı ücretsiz olacak. İstanbul'da İBB'ye ait toplu taşıma taşımaları ücretsiz olacak.

1 MAYIS'TA ANKARA'DA EGO TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre Ankara'da toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

1 MAYIS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

1 MAYIS'TA METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre metro ve metrobüs hatları ücretsiz olacak.