1 tatlı kaşığı tüketildiğinde bile hafızayı uçuşa geçiren tek baharat
Bazı yiyecekler beyni ve hafızayı koruyor. Türk mutfağında da çokça tüketilen o baharatın hafızayı koruyan mucizevi özellikleri ortaya çıktı.
Son dönemde gençler arasında hafıza sorunlarına rastlama sıklığında artış gözlemleniyor. İleri yaşlarda yaygın olan bu sorunlar, gençlerde de yaygınlaşmaya başladı.
Gençlerdeki hafıza sorunlarının temel nedenleri arasında sağlıksız beslenme alışkanlıkları, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri ve depresyon yer alıyor. Özellikle teknolojinin yoğun kullanımı, bilgisayar ve cep telefonlarıyla geçirilen uzun saatler, unutkanlık yaşını düşürmüş durumda
B12-D3 vitamin ve folik asit eksikliği de gençlerde unutkanlık sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, gençlerin yaşam tarzını gözden geçirmeleri ve bazı alışkanlıkları değiştirmeleri gerektiğini vurguluyorlar.
Önerilen Çözümler:
1. Düzenli kitap okuma alışkanlığı edinilmeli.
2. Düzensiz yaşam tarzı terk edilmeli. Düzenli uyku düzeni şart.
3. Yanlış beslenme alışkanlığından uzak durulmalı.
4. Hazır yiyecekler ve kızartılmış gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı.
5. Bilgisayar ve akıllı telefonların kullanımı sınırlandırılmalı.
6. Bol su içilmeli ve mutlaka günde en az azından 1 saatlik yürüyüş yapılmalı.
Hafızaya İyi Gelen Baharatlar:
Sosyal medya fenomeni Osman Müftüoğlu'nun önerdiği baharatlar:
1. Zerdeçal
2. Safran
3. Kimyon
Alman bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, zerdeçalın içerdiği bir maddenin, sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olarak beyin sağlığını desteklediğini gösterdi. Araştırmacılara göre, günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek bile beyni korumaya yetiyor.
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