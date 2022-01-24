10 yaşındaki çocuk, kar fırtınasında sokak köpeğine sarılarak hayatta kaldı
Rusya'da 10 yaşında Vika adlı bir kız çocuğu kar fırtınasına yakalanınca geceyi sokak köpeğine sarılarak atlattı. Vika'yı aramak için yaklaşık 40 kişi seferber oldu. Kayıp Vika bulununca "Isınmak için pofuduk köpeğe sarıldım" dedi.
Sahalin Oblastı'ndaki Uglegorsk kasabasında yaşayan ve
kimliği Vika Z. olarak paylaşılan kız çocuğu, 13 Ocak'ta okuldan çıktıktan
sonra saatte 60 ila 80 kilometre hızla esen kar fırtınası nedeniyle evine
dönemedi.
Kasaba sakinlerinden bazıları, 13.00 civarında okuldan çıkan
ve kendisinden haber alınmayan Vika'yı en son bir köpekle oynarken gördüklerini
söyledi. Bunun üzerine yetkililer ve bölgede yaşayanlar, özellikle evcil
hayvanların yaşadığı evlere odaklanarak kız çocuğunu aramaya başladı.
“POFUDUK KÖPEĞE SARILDIM”
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Vika ertesi gün 08.45
sularında, giriş kattaki bir evin balkonun altında sokak köpekleri için
yerleştirilmiş bir şiltenin üstünde, bir köpekle birlikte bulundu. Vika,
görevlilere "ısınmak için pofuduk köpeğe sarıldığını" söyledi.
Yetkililer, hastaneye kaldırılan kız çocuğunun soğuktan az
etkilendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden Olesya Voznyuk, "Köpekle
birlikte bir balkonunun altında saklanıyordu. Hayvanları çok seviyor, kasabanın
köpekleriyle hep oynar. Okuldan sonra köpekleri beslemeye gitmiş fakat
fırtınaya yakalanınca eve dönememiş" dedi.
34 yaşındaki anne Tatyana, kızının bulunmasına çok sevindiğini söylerken, Vika'nın hayatını kurtaran köpeğin nerede olduğu bilinmiyor.
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