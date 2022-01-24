10 yaşındaki çocuk, kar fırtınasında sokak köpeğine sarılarak hayatta kaldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Sahalin Oblastı'ndaki Uglegorsk kasabasında yaşayan ve kimliği Vika Z. olarak paylaşılan kız çocuğu, 13 Ocak'ta okuldan çıktıktan sonra saatte 60 ila 80 kilometre hızla esen kar fırtınası nedeniyle evine dönemedi.

Kasaba sakinlerinden bazıları, 13.00 civarında okuldan çıkan ve kendisinden haber alınmayan Vika'yı en son bir köpekle oynarken gördüklerini söyledi. Bunun üzerine yetkililer ve bölgede yaşayanlar, özellikle evcil hayvanların yaşadığı evlere odaklanarak kız çocuğunu aramaya başladı.

“POFUDUK KÖPEĞE SARILDIM”

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Vika ertesi gün 08.45 sularında, giriş kattaki bir evin balkonun altında sokak köpekleri için yerleştirilmiş bir şiltenin üstünde, bir köpekle birlikte bulundu. Vika, görevlilere "ısınmak için pofuduk köpeğe sarıldığını" söyledi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan kız çocuğunun soğuktan az etkilendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden Olesya Voznyuk, "Köpekle birlikte bir balkonunun altında saklanıyordu. Hayvanları çok seviyor, kasabanın köpekleriyle hep oynar. Okuldan sonra köpekleri beslemeye gitmiş fakat fırtınaya yakalanınca eve dönememiş" dedi.

34 yaşındaki anne Tatyana, kızının bulunmasına çok sevindiğini söylerken, Vika'nın hayatını kurtaran köpeğin nerede olduğu bilinmiyor.