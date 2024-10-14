10 yıldır kayıp olan alyansı kasırga geri getirdi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:44

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:44

Florida'nın Palm Bay kentinden Laura ve Basil Yorio, 3. kategori fırtınanın 9 Ekim Çarşamba akşamı saatte 193 km rüzgarla karaya ulaşması üzerine evlerini tahliye etmek zorunda kalmıştı. Ertesi gün evlerine döndüklerinde Laura arka bahçelerinde parıldayan bir şey fark etti.

Fox 35 Orlando'ya konuşan Laura, "Yere baktım, gümüş bir yüzük gördüm ve bunun bir anahtarlık olduğunu düşündüm" dedi. Daha sonra bunun kocasının yaklaşık 10 yıl önce kaybettiği alyansı olduğunu fark etti.

Laura, "Yaklaşık 9 yıl önce bir inşaat yaptırmıştık ve bir anda ortadan kaybolmuştu" dedi. Çift yıllar boyunca bahçelerini birkaç kez aramış ve hatta çimlerini biçmesi için haftalık bir bahçıvan tutmuş.

Çift, Milton Kasırgası'nın şiddetli yağmurlarının uzun süredir kayıp olan yüzüğü topraktan çıkardığına inandıklarını söyledi.

Laura, "Pek çok kişinin korkunç şeyler yaşadığının son derece farkındayız ve tüm bunlardan dolayı mutlu olduğum için kendimi neredeyse biraz suçlu hissediyorum ama bu iyi bir şeydi" dedi.

Milton Kasırgası 9 Ekim'de Sarasota County'nin Siesta Key yakınlarında etkili olmuş ve düzinelerce hortum, 8,5 metrelik dalgalar, şiddetli rüzgarlar, yoğun yağışlar ve yıkıcı fırtına dalgalarına yol açmıştı. Kasırga sonucunda en az 17 kişi hayatını kaybederken, cumartesi sabahı itibariyle Florida genelinde 1,6 milyondan fazla ev elektriksiz kalmıştı.

Öte yandan bir fosfat madeni işletmecisi, fırtına sırasında kanalizasyonların taşmasıyla tesisinin binlerce galon kirliliği Tampa Körfezi'ne boşalttığı uyarısında bulundu.