100 Euro'luk çekilişten 1 milyon Euro'luk Picasso tablosu kazandı

Paris’te yaşayan mühendis ve sanat tutkunu Ari Hodara, Christie's yetkililerinden gelen görüntülü aramayı yanıtladığında hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Başta bunun bir şaka olabileceğini düşünen Hodara, kazandığını doğruladıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı.

120 BİN KİŞİ KATILDI, MİLYONLAR BAĞIŞLANDI

“100 Euro’ya 1 Picasso” adıyla düzenlenen çekilişe dünya genelinde 120 binden fazla kişi katıldı. Her biri 100 Euro olan biletlerden elde edilen gelir yaklaşık 11 milyon Euro'ya ulaştı.

ÖDÜL: DORA MAAR PORTRESİ

Bu yılın büyük ödülü, Pablo Picasso’nun 1941 tarihli “Tête de Femme” (Kadın Başı) adlı eseri oldu. Kağıt üzerine guaj tekniğiyle yapılan tabloda, sanatçının ilham perisi ve sürrealist fotoğrafçı Dora Maar tasvir ediliyor. Eser, Picasso’nun karakteristik çizgilerini ve deformasyon tekniğini yansıtan dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

“KAZANMAYA İHTİMAL VERMEDİM”

Çekilişe tamamen tesadüfen katıldığını belirten Hodara, böyle bir ödül kazanmayı hiç beklemediğini ifade etti. Sanata olan ilgisinin bu deneyimi daha da anlamlı kıldığını söyleyen kazanan, eserin kendisi için maddi değerinin ötesinde bir anlam taşıdığını vurguladı.

GELİR ALZHEİMER ARAŞTIRMALARINA BAĞIŞLANACAK

Çekiliş, Fransız gazeteci Peri Cochin tarafından, Picasso ailesi ve vakfının desteğiyle organize edildi. Elde edilen gelirin 1 milyon Euro'luk kısmı eserin sahibi olan Opera Gallery’ye aktarılırken, geri kalan tutar Fransa Alzheimer Araştırma Vakfı’na bağışlanacak.

Vakıf Başkanı Olivier de Ladoucette, bu tür projelerin Alzheimer hastalığıyla mücadelede farkındalık ve kaynak oluşturma açısından kritik rol oynadığını belirtti.