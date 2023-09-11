11 Eylül saldırısı nedir? !! Eylül saldırısında kaç kişi öldü? 11 Eylül saldırısı nerede, ne zaman oldu?

Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:16

Güncelleme: 11.09.2023 - 15:16

ABD'de meydana gelen 11 Eylül saldırısının üstünden 22 yıl geçti. Dünyayı sarsan bu olayda neler yaşandı merak edildi. Peki, 11 Eylül saldırısı nedir? !! Eylül saldırsında kaç kişi öldü? 11 Eylül saldırısı nerede, ne zaman oldu?

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?

11 Eylül 2001 günü Amerika Birleşik Devletleri'nde iç sefer yapan 4 yolcu uçağı, El Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı.

Önce iki uçak New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarptı. İki saat içinde 110 katlı iki bina da çöktü.

Kaçırılan üçüncü uçak, American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçuşu, Virginia eyaletindeki Amerikan Savunma Bakanlığı karargâhı Pentagon'a çarptı. Saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkıldı.

Kaçırılan dördüncü uçak ise başkent Washington'ı hedeflemişti. Ancak yolcuların teröristlere müdahalesi sonrası uçak, Pensilvanya'da düştü.

11 EYLÜL SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Saldırılarda Uçaklardaki 19 hava korsanı da dahil 2 bin 996 kişi hayatını kaybetti.