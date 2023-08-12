IŞİD ve El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı!
İstanbul'da silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide adına sosyal medya hesapları üzerinden para topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3'ü şüpheli ise tutuklandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi.
Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine 8 Ağustos'ta eşzamanlı operasyon düzenlenerek şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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