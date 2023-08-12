IŞİD ve El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 11:54

Güncelleme: 12.08.2023 - 11:54

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi.

Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine 8 Ağustos'ta eşzamanlı operasyon düzenlenerek şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.