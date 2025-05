Yayınlanma: 10.05.2025 - 22:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 22:00

11 Mayıs’ın hangi özel güne denk geldiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Anneler Günü'nün 2025 yılında ne zamana denk geldiği araştırma konusu oldu. Bu yıl 11 Mayıs hem "Dünya İstediğin Şeyi Yeme Günü" hem de "Anneler Günü" olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündeme gelen “11 Mayıs ne günü?” sorusu araştırılıyor. Peki 11 Mayıs Ne Günü? Dünya İstediğin Şeyi Yeme Günü nedir? İşte ayrıntılar...

İSTEDİĞİNİ YEME GÜNÜ NEDİR?

Dünya İstediğin Şeyi Yeme Günü (Eat What You Want Day), her yıl 11 Mayıs'ta kutlanan eğlenceli ve özgürlükçü bir gün. Diyet kurallarını bir kenara bırakarak canınızın istediğini yeme izni verdiği için birçok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenir. Özellikle yoğun diyet programı uygulayanlar veya sağlıklı yaşam hedefleri doğrultusunda kendini kısıtlayanlar için bu gün bir "kaçamak günü" olarak kabul edilir.

İSTEDİĞİNİ YEME GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Her yıl 11 Mayıs'ta kutlanan Dünya İstediğini Yeme Günü, günlük hayatta uygulanan diyet kurallarını, kalori hesaplarını ve beslenme kısıtlamalarını bir kenara bırakarak, kişinin favori yiyeceklerini gönül rahatlığıyla tüketmesini teşvik etmek.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu kez 11 Mayıs tarihinde kutlanacak.