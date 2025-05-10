Anneler Günü nedir, ne zaman kutlanır? Anneler Günü’nün tarihçesi ve anlamı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 12:50

Güncelleme: 10.05.2025 - 12:50

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan, annelere duyulan sevgi ve minnettarlığın simgesi haline gelen özel bir gündür. Günümüzde çiçekler, hediyeler ve duygusal mesajlarla anılsa da, bu özel günün kökeni aslında çok daha eski ve derin bir geçmişe dayanıyor. Peki, Anneler Günü nedir, ne zaman kutlanır?

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü; annelerin fedakârlıklarını, sevgisini ve emeğini anmak, takdir etmek amacıyla kutlanan evrensel bir gündür. Duygusal yönü ağır basan bu özel gün, birçok ülkede farklı tarihlerde kutlansa da, ortak amacı annelere minnettarlık göstermektir. Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede bu gün, hediyelerle, mesajlarla ya da küçük jestlerle annelerin gönlünü kazanmak için fırsat olarak görülür.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler Günü’nün modern anlamda ilk kutlanışı 1908 yılına dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesinin anısını yaşatmak için bu günü başlattı. Jarvis’in çalışmaları sonucunda ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar gününü resmî olarak “Anneler Günü” ilan etti. Kısa sürede dünya genelinde yaygınlaşan bu özel gün, artık onlarca ülkede benzer tarihlerde kutlanıyor.

ANNELER GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?

Anneler Günü yalnızca bir “hediye günü” değil; aynı zamanda anneliğin kutsallığını, kadın emeğini ve yaşamın özünü kutlayan evrensel bir simgedir. Bu özel gün, annelere sadece çiçek ya da kahvaltı sunmanın ötesinde, onların görünmeyen emeğini fark etmek ve takdir etmek için önemli bir farkındalık fırsatıdır.