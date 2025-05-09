Yayınlanma: 09.05.2025 - 18:53

Güncelleme: 09.05.2025 - 18:53

10 Mayıs'ın ne günü olduğu merak ediliyor. Peki, 10 Mayıs neden önemli? 10 Mayıs ne günü olarak kutlanıyor?

10 MAYIS NE GÜNÜ?

Her yıl 10 Mayıs, Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanıyor.

DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Psikologlar Günü, bireylerin psikolojik sağlığını korumak, geliştirmek ve sorunlara çözüm bulmak için çalışan psikologları onurlandırmak amacıyla kutlanan uluslararası bir gündür. Psikologlar; bireylerin duygusal, bilişsel ve davranışsal süreçlerini anlayarak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur.

PSİKOLOGLARIN TOPLUMDAKI ROLÜ NELER?

Günümüzde stres, kaygı, depresyon gibi ruhsal sorunlar giderek yaygınlaşmakta. İşte bu noktada psikologlar, bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çok önemli bir rol üstleniyor.

Psikologlar:

Terapi ve danışmanlık hizmetleri sunar,

Psikolojik testler uygular,

Davranışsal sorunları analiz eder,

Kurumlara psikolojik danışmanlık sağlar.

DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NE ZAMANDIR KUTLANIYOR?

Dünya Psikologlar Günü, özellikle 2000’li yıllardan itibaren psikoloji camiasında kutlanmaya başlandı. Her ne kadar bu günün uluslararası düzeyde belirlenmiş resmi bir başlangıç yılı olmasa da, birçok ülkede ve özellikle Türkiye’de psikoloji mesleğine dikkat çekmek amacıyla 10 Mayıs tarihi benimsendi.