11. Turhan Selçuk Karikatür Sergisi açıldı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 16:04

Dünyaca ünlü çizer Turhan Selçuk’un adını yaşatmak ve karikatür sanatına destek olmak adına Milas Belediyesi tarafından her yıl Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması düzenleniyor. Türkiye’nin uluslararası anlamda en prestijli yarışmalarından biri olan Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın bu yıl on birincisi düzenlendi. Jüri koltuğunda, Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Ohannes Şaşkal, Tayfun Akgül, Zeynep Özatalay, Muhammet Bakır, Agnes Lanchon ve Mehmet Nergiz’in bulunduğu yarışmanın sonuçları Ağustos ayında belli oldu.

“59 FARKLI ÜLKEDEN 1773 KARİKATÜR”

11.’si düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na bu yıl 59 farklı ülkeden 443 karikatürist 1773 karikatür ile katıldı. Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de toplanması gerekirken; dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrimiçi değerlendirmede bulunan jüri, 1773 karikatür arasından dereceye giren karikatürleri belirledi. Buna göre birincilik ödülünü Türkiye’den Oğuz Demir, ikincilik ödülünü İran’dan Mohsen Jefari ve üçüncülük ödülünü de Ürdün’den Osama Hajjaj kazandı.

“YARIŞMAMIZIN MARKA OLMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Yarışmanın kazananlarının açıklanmasının ardından Milas Belediyesi tarafından Karikatür Sergisi açıldı. 11. Turhan Selçuk Karikatür Sergisi, Milas Belediye Toplantı ve Nikah Salonu’nda düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış kurdelesini, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Yarışmanın Jüri Üyelerinden ve aynı zamanda TEMA Milas İlçe Temsilcisi Mehmet Nergiz, Milas SGK Müdürü Ömer Gülter, Milas Belediye Özel Kalem Müdürü H. Arda Varol, Milas Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Güney birlikte kestiler. Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de çalışmalarını sürdüren Milas’ın genç karikatürcülerinin de çalışmalarının yer aldığı sergi açılışında konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yarışmanın uluslararası anlamda önemli bir etkinlik olduğunu ve marka haline geldiğini ifade etti. Başkan Tokat, “Bugün dünyaca ünlü sanatçımız, hemşehrimiz Turhan Selçuk’un adına düzenlediğimiz Karikatür Sergisi’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yıl on birincisini düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelen yarışmamızın Milas’ın ortak değeri haline gelmesi bizi gururlandırıyor. Turhan Selçuk aramızdan ayrılmadan önce biz, Kamil Masaracı ve Ruhan Selçuk hanımefendinin destekleriyle Milas’ta Turhan Selçuk Karikatürlü Evi açtık. O yıl burayı açtığımızda Türkiye’de 2. Karikatürlü Ev’di bizimki. Turhan Selçuk isminin Karikatürlü Ev’de yaşatılması ve her yıl onlarca genç karikatürcünün burada yetişmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor.” dedi.

“TURHAN SELÇUK’UN ADINI SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ”

Dünyanın her noktasından birçok çizerin, düzenlenen Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na katıldığını belirten Başkan Tokat, “Bizim gibi mütevazi bir ilçede karikatür sanatına bu şekilde önem verilmiş olması bizim için oldukça anlamlı. İlçemiz adına oldukça özel ve anlamlı bu serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Sosyal medya hesabından da sergi açılışıyla alakalı bir paylaşım yapan Başkan Tokat, “11. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Milas'ımızı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya, ilçemiz için çok özel bir yeri olan dünyaca ünlü sanatçımız Turhan Selçuk'un adını sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Sergi, 15 Ekim Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.