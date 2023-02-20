11 yıllık pastacıya göre puf puf kabaran poğaçanın sırrıymış! Bir tutamı bile yetiyor

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:31

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 19:31

Mayalı poğaçalarda kullanılan mayanın türü ne olursa olsun bir süre hamurun bekletilmesi tavsiye ediliyor. Kuru ve yaş maya ile hazırlanan hamur, güzelce yoğurma işleminden geçtikten sonra en az 30 dakika kadar bekletilmeli. Bekleyen hamur, daha çok kabarmakta ve fırından çıkan poğaçaların uzun süre yumuşak olmasını sağlamaktadır.



O nedenle poğaça yaparken mutlaka maya kullanmalısınız.

PUF PUF KABARAN POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Puf puf kabaran poğaça tarifi için bir minik sırda karbonat kullanmaktır. Karbonat veya kabartma tozu kullanmakta poğaçanın puf puf kabarmasını sağlayacaktır.

KARBONATLI POĞAÇANIN TARİFİ

Gerekli malzeme listesi;

1/2 su bardağı sıvı yağ





100 gram tereyağı eritilmiş





2 yumurta Birinin sarısı ayrılacak





1 su bardağı süt





2 çay kaşığı şeker





1 tatlı kaşığı tuz





1 paket kabartma tozu





1 çay kaşığı karbonat

4-4,5 su bardağı un





İç Malzemesi:





Peynir





Üzeri İçin:





Yumurta sarısı





KARBONATLI POĞAÇANIN HAZIRLANIŞI





*Önce bir kaba eritilmiş tereyağı sıvı yağ, süt, şeker, 1 tam yumurta, 2. yumurtanın sarısı ayrılıp akı konulur.









*Hepsini karıştırıp sonra unu, kabartma tozunu ve karbonatı ekleyerek karışıma yavaşça eklenir ve yoğrulur.





*Yalnız unu kontrollü ilave edelim, yumuşak bir hamur elde edelim (ele yapışmayan kulak memesi kıvamında)





*Hamuru 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra, yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle yuvarlayalım.





*İçine peynir koyup kapatalım, üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış fırında





*180 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim.





*Afiyet olsun...





Poğaçanın Lezzetli Olması İçin Bilmeniz Gereken Püf Noktalar





*Hamuru yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bez yardımıyla kapatıp 30 dakika kadar dinlendirin.





*Un miktarını yavaş yavaş ilave ederek ayarlamaya dikkat edin. Unu mutlaka iki kez eleyin.





*Fırın önceden mutlaka ısıtılmış olsun. Ayrıca fırın kapağını sık sık açmayın.





*İsterseniz poğaçayı fırına sürmeden önce üzerine susam veya çörekotu ilave edebilirsiniz.

DERLEME: CUMHURİYET