EGM Özel Güvenlik sınav takvimine göre adaylar 115. dönem ÖGG sınavına katılım sağlayacak. Peki, 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sonuç tarihi ne zaman?
115. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.
ÖGG SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 18 Temmuz tarihinde ÖGNET üzerinden duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 21-23 Temmuz tarihinde alınacak. İtiraz işlemlerinde adaylar Halk Bank şubelerine 350 TL itiraz ücreti yatırmalılar.