Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 115. dönem ÖGG süreci tamamlanıyor. 16 Mayıs günü başlayan Özel Güvenlik sınav süreci, sonuçların açıklanması ve sonuçlara itirazların alınması ile noktalanıyor. Peki, 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

115. ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz Cuma günü duyurulacak.

115. ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sonuçlarını www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuçları adresinden sorgulayabilecek.