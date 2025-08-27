12 ilde 12 bin dönüm alanda yetişiyor: Üst üste sadece iki yıl ekilebiliyor...
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde yetiştirilen ve glütensiz yapısıyla çölyak hastalarının önemli besin kaynaklarından biri olan karabuğdayın hasadına başlandı.
27.08.2025 10:45:00
Güncellenme:
İHA
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde yetiştirilen ve glütensiz yapısıyla çölyak hastalarının önemli besin kaynaklarından biri olan karabuğdayın hasadına başlandı.
İlgili Konular: #Gümüşhane #hasat #Karabuğday