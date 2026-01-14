Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.01.2026 00:23:00
Haber Merkezi
13 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2026 yeni sezonda haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 13 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler’de heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynanmasıyla başladı; zorlu ve eğlenceli parkurlarda Ünlüler ile Gönüllüler takımları dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, 13 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Image

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ikinci eleme adayı Seren Ay oldu.

