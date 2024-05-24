13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri'nin kamera arkasına ait fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

Ekran macerasına 2007 yılında başlayan ve 2011'de final yapan Kavak Yelleri'nden seneler sonra ilk kez kamera arkası fotoğrafları geldi. O kareler sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:17
13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri'nin kamera arkasına ait fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı
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Gençlik dizilerinin fenomeni sayılan Kavak Yelleri, 13 yıl önce final yapmış olmasına rağmen hala sık sık gündem oluyor.

Gençlik dizisi denince ilk akla gelenlerden biri olan Kavak Yelleri'nden yıllar sonra kamera arkası fotoğrafları geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizide 3 sene set fotoğrafçısı olarak çalışan Gökçe Pehlivanoğlu, o fotoğrafları X hesabından paylaştı.

O kareler sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Gökçe Pehlivanoğlu'nun objektifinden Kavak Yelleri setinin bilinmeyen fotoğrafları...


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