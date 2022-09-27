13 yıl sonra yine zirvede: Avatar, yeniden gösterimiyle 30 milyon dolar daha kazandı

27 Eylül 2022 Salı, 17:21

Bir döneme damgasını vuran, James Cameron imzalı "Avatar", 13 yıl sonra yeniden vizyona girdi.

"Avatar: Suyun Yolu" adlı devam filminden önce, izleyicilere filmi 'hatırlatmak' için 4K olarak vizyona giren film, küresel gişede 30.5 milyon dolar hasılat elde etti.

2009 yılında vizyona giren "Avatar", kısa sürede dünyanın en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti.

İKİNCİ FİLM YOLDA

Toplam hasılatı 2 milyar 877 milyon 897 bin dolar olan "Avatar", belden aşağısı felçli Denizci Jake Sully'nin (Sam Worthington) yerli halk Na'vi'nin arasında sızmak için bir casus görevindeyken onlarla bağ kurmasını ve neticesinde gezegenin kaynaklarını sömürmek isteyen insanları engellemesini konu alıyordu.

"Avatar: Suyun Yolu", 16 Aralık 2022'de izleyicilerle buluşacak.