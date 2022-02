Avatar'ı solladı: Spider-Man: No Way Home'dan yeni rekor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 13:13

Eleştirmenler tarafından 100 üzerinden 72 puan alan Spider-Man: No Way Home, yeni bir rekor ile gündeme geldi. Tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer alan film, ABD gişe hasılatında Avatar’ı geride bırakmayı başardı.

ShiftDelete’in haberine göre; aralık ayında vizyona giren ve sinema tutkunların beğenisini kazanmayı başaran Spider-Man: No Way Home, kırdığı rekorlar ile dikkat çekiyor. Film, Sony’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi unvanını kazandı.

ABD’DE HASILAT REKORU KIRDI

9 haftadır gişede yer alan Spider-Man: No Way, nihayet James Cameron’un 2009 yapımı Avatar filmini geride bıraktı. Deadline tarafından yayınlanan rapora göre, Spider-Man: No Way Home’un ABD hasılatı toplam 769.988.000 dolara erişti.

2009 yılında yayınlanan ve ABD’de elde ettiği 760 milyon dolar hasılat ile uzun süre zirvede yer alan Avatar, ikinci sıraya geriledi. Avatar, 2010 yılında tekrar vizyona girerek 10.7 milyon dolar gelir elde etmişti. Spider-Man: No Way Home, yaklaşık 60 günde elde ettiği hasılat ile ABD tarihinin en yüksek 3. gelirine sahip oldu. Avatar’ın kürsel gişe rekorunda halen bir numaralı film olduğunu hatırlatmakta fayda var.

ABD hasılat verilerine göre, 936 milyon dolar ile birinci sırada Star Wars: The Force Awakens yer alıyor. Avengers: Endgame ise 858 milyon dolar ile ikinci sırada. Ülke çapında Spider-Man: No Way Home’un her iki filmi de geçme ihtimali oldukça düşük. Ancak pandemi dönemine rağmen kısa sürede elde edilen hasılat, No Way Home’u beklentilerin üstüne taşıdı.

No Way Home, CinemaScore’da A Plus alan birkaç MCU (Marvel Sinematik Evreni) filmi arasında yer almayı başardı. Ayrıca Rotten Tomatoes’da yüzde 93 ile başarısını perçinledi. Birçok eleştirmen, No Way Home’un Black Panther filminden sonra en iyi film kategorisinde aday olabileceğini belirtti. Ancak, film yalnızda en iyi görsel efekt dalında tek bir adaylık elde etti.