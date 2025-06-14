14 Haziran tarihi, modern kan grubu sistemini keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olması sebebiyle Dünya Kan Bağışçıları Günü olarak seçildi. Peki, 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü nedir? Dünya Kan Bağışçıları Günü nasıl ortaya çıktı?





DÜNYA KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği ve Uluslararası Kan Bağışı Kuruluşları Derneği ile iş birliği içinde, 2004 yılında ilk kez bu günü resmi olarak ilan etti. Amaç; gönüllü, karşılıksız kan bağışının teşvik edilmesi ve toplumda bu bilincin artırılmasıydı.

DÜNYA KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ NEDİR?

14 Haziran tarihi, modern kan grubu sistemini keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olması sebebiyle seçildi. Avusturyalı immünolog Landsteiner, 1901 yılında kan gruplarını (A, B, AB, 0) keşfederek modern kan nakli sisteminin temelini attı. Bu keşif, günümüzde milyonlarca insanın hayatını kurtaran kan nakli uygulamalarını mümkün kıldı.