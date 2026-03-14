14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye'de sağlık alanında görev yapan doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerini anmak ve onurlandırmak için kutlanan özel bir gündür. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı tarihçesi...

14 MART TIP BAYRAMI NEDİR?

Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart'ta kutlanan, Türkiye'de tıp doktorlarının, tıp öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği, tıp mesleğinin onurunun ve tarihinin anıldığı ulusal bir gündür.

14 Mart, Osmanlı İmparatorluğu'nda modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Ancak bayramın bugünkü anlamını kazanması, 1919 yılında İstanbul'un İşgali sırasında tıp öğrencilerinin işgale karşı bir direniş ve protesto eylemi olarak bu günü kutlamasıyla başlamıştır. Bu nedenle Tıp Bayramı, Türkiye'de sadece mesleki bir kutlama değil, aynı zamanda bir vatanseverlik sembolü olarak görülür.

EN İYİ TIP BAYRAMI MESAJLARI