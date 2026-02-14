14 Şubat için yetiştirmişlerdi: Binlerce ürün dalında kaldı, verim yarı yarıya düştü!

Seyhan ilçesinde 5 dönümlük alanda serada 27 yıldır gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa, eşi Türkan Tayboğa ile birlikte saat 05.00'te mesaiye başlıyor. Uzun uğraşlar sonrası aile bireylerinin de yardımıyla kesilen ve buket haline getirilen güller, kolilere alınarak mezada gönderiliyor. Her renkten gül yetiştiren çift, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı ancak güller soğuk havadan etkilenince verim de düştü.

'VERİM NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Sevgililere bu özel günlerinde yeterince gül üretemedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Tahir Tayboğa, "Seramızdan normalde 70-80 bin gonca gül alabiliyorken, bu sene havalar çok soğuk gittiğinden dolayı 30-35 bin gonca hasat edebildik. Verim neredeyse yarı yarıya düştü. Adana'da gül üreten çok kişi var. Soba yaktığımız halde hepimizin gülleri soğuktan etkilendi. Özellikle ısıtma sistemi olmayanların gülleri tamamen ziyan oldu. Ama en çok da Sevgililer Günü'ne, onlara yetebilecek kadar gül üretemediğimiz için çok üzgünüz. Paradan ziyade insanları mutlu etmek için mücadele veriyoruz" dedi.

'GÜL KOKULARI ARASINDA ÇALIŞMAK MUTLU EDİYOR'

Zorlu bir iş yaptıklarını ancak gül kokularının arasında çalışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Türkan Tayboğa ise "Eşimle birlikte mesaimiz 05.00'te başlıyor. Eşime yardım ediyorum. Ailece birbirimize destek vererek çalışıyoruz. 14 Şubat öncesi soğuklardan dolayı verim biraz düşük geldi. Ama yine de moralimizi bozmadık. Yorucu ama güllerin içerisinde güzel vakit geçiriyoruz. Gül kokuları arasında çalışmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.