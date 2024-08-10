15 bin dekar alanda hasat başladı: 5 bin ton üretim...

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda ayçiçek hasadı başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 20:43
15 bin dekar alanda hasat başladı: 5 bin ton üretim...
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Dinar ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı. Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu ve beraberindeki teknik personeller ile yapılan hasat kontrollerinde ortalama verimin 300 kilogram olarak hesaplandığı ifade edildi.

2024 yılı hasat sonunda ilçede 5 bin ton civarında ürün elde edileceği tahmin ediliyor.


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