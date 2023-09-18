15 devrimci müzik grubu bir araya geldi: Albüm yayında!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:07

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:07

Adalılar, Kaldırım Müzik Topluluğu, JINma, Aryen Kom, Gölgedekiler, Grup isyan Ateşi, Grup Vardiya, , Geniş Merdiven, Kaldırım Müzik Topluluğu, Liberte, Praksis, Sarya müzik Topluluğu, Sokak Orkestrası, Sol Anahtar, Umuda Haykırış’ın da bulunduğu 15 devrimci müzik grubu bir araya geldi.

Müzik topluluğu ‘Kavga’ isimli bir albüm de çıkardı.

Yapılan açıklamada “Bu birliktelik bir başlangıç. Bütün grupların uyum içinde birbirine omuz vererek aynı heyecanı paylaşmasının ortaya çıkardığı devrimci coşkuyu her yere bulaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki, daha nice müzik grupları dahil olacaktır sonraki ortak çalışmalara. Böylece güçlenecektir müşterek akorlarımız, tınılarımız ve yoldaşlığımız. Kazanacağımız bir dünya var: Yeni bir dünya. Yolumuz uzun ve biliyoruz ki bu yol, yıllar önce bugün, devrimci müzisyen Victor Jara'nın gitarlaşan ellerinin General Pinochet'i yendiği yoldur” ifadeleri kullanıldı.