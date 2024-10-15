Yayınlanma: 15.10.2024 - 23:59

Güncelleme: 15.10.2024 - 23:59

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 11. hafta büyük bir heyecanla başladı. Kaptanlık yarışı ile başlayan haftada kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Peki, 15 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 10. haftada yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 11. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Semih oldu. En başarılı çiğköfteyi hazırlayan Semih gecenin birincisi, Akın ikincisi, Ezgi üçüncüsü, Onur ise dördüncüdü oldu.

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanlığını kazanan Semih, kırmızı takımın kaptanı olarak Muratcan'ı seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Semih

Onur

Eda

Kaan

Şirin

Hakan

Akın

Nigar

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Muratcan

Nevzat

Erim

Beyza

Alper

Ezgi

Kerem

Emre