15 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te mavi takımın kaptanlığını kazanan isim araştırılıyor. 11. haftanın kaptanlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan ismin kim olduğu, mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacıların yer aldığı merak ediliyor. Peki, 15 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 11. hafta büyük bir heyecanla başladı. Kaptanlık yarışı ile başlayan haftada kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Peki, 15 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 10. haftada yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te 11. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Semih oldu. En başarılı çiğköfteyi hazırlayan Semih gecenin birincisi, Akın ikincisi, Ezgi üçüncüsü, Onur ise dördüncüdü oldu.
KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takımın kaptanlığını kazanan Semih, kırmızı takımın kaptanı olarak Muratcan'ı seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Semih
Onur
Eda
Kaan
Şirin
Hakan
Akın
Nigar
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Muratcan
Nevzat
Erim
Beyza
Alper
Ezgi
Kerem
Emre
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Kaptanlık
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