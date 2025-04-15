15 Nisan ne günü? 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nün anlamı nedir?
15 Nisan, her yıl Dünya Sanat Günü olarak kutlanır. Bu özel gün, sanatın insan hayatındaki önemini vurgulamak, yaratıcılığı teşvik etmek ve kültürel çeşitliliği kutlamak amacıyla tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılır. Peki, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nün anlamı nedir?
15 Nisan, tüm dünyada sanatın gücünü ve evrenselliğini kutlamak için özel bir gün olarak kabul ediliyor. Peki, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nün anlamı nedir?
DÜNYA SANAT GÜNÜ’NÜN ANLAMI NEDiR?
Dünya Sanat Günü, 2012 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (IAA/AIAP) tarafından ilan edilmiş ve UNESCO tarafından da desteklenmiştir. Bu gün, Rönesans’ın simge isimlerinden Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan'a denk gelir. Da Vinci, sanatı ve bilimi birleştiren çok yönlü kişiliğiyle bu özel güne ilham kaynağı olmuştur.
DÜNYA SANAT GÜNÜ'NÜN AMACI NEDiR?
Sanat yoluyla ifade özgürlüğünün desteklenmesi
Sanatın, toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekmek
Sanatçılar için görünürlük sağlamak
Toplumda yaratıcılığı teşvik etmek ve sanat sevgisini yaymak
TÜRKİYE'DE DÜNYA SANAT GÜNÜ
Türkiye'de de 15 Nisan, çeşitli etkinliklerle kutlanır. Belediyeler, üniversiteler ve sanat dernekleri, sergiler ve atölye çalışmaları düzenleyerek sanatın önemine dikkat çeker. Bu etkinlikler, sanatın toplumdaki yerini güçlendirir ve bireyleri sanata daha fazla ilgi göstermeye teşvik eder.
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