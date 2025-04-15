15 Nisan ne günü? 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nün anlamı nedir?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:21

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:21

15 Nisan, tüm dünyada sanatın gücünü ve evrenselliğini kutlamak için özel bir gün olarak kabul ediliyor. Peki, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nün anlamı nedir?

DÜNYA SANAT GÜNÜ’NÜN ANLAMI NEDiR?

Dünya Sanat Günü, 2012 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (IAA/AIAP) tarafından ilan edilmiş ve UNESCO tarafından da desteklenmiştir. Bu gün, Rönesans’ın simge isimlerinden Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan'a denk gelir. Da Vinci, sanatı ve bilimi birleştiren çok yönlü kişiliğiyle bu özel güne ilham kaynağı olmuştur.

DÜNYA SANAT GÜNÜ'NÜN AMACI NEDiR?

Sanat yoluyla ifade özgürlüğünün desteklenmesi

Sanatın, toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekmek

Sanatçılar için görünürlük sağlamak

Toplumda yaratıcılığı teşvik etmek ve sanat sevgisini yaymak

TÜRKİYE'DE DÜNYA SANAT GÜNÜ

Türkiye'de de 15 Nisan, çeşitli etkinliklerle kutlanır. Belediyeler, üniversiteler ve sanat dernekleri, sergiler ve atölye çalışmaları düzenleyerek sanatın önemine dikkat çeker. Bu etkinlikler, sanatın toplumdaki yerini güçlendirir ve bireyleri sanata daha fazla ilgi göstermeye teşvik eder.