15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne özel film: 'KAÇUV varsa umut var'
Kanser tedavisi gören çocuklar için çalışmalar yürüten ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla faaliyetler gerçekleştiren Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne özel bir film hazırladı. #sarıyıfarket diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekilen bu filmde KAÇUV, kanser tedavisi gören çocuklara umut olmanın önemini anlatıyor.
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde, erken teşhisin ve tedavinin önemini vurgulamak adına bir film hazırladı. ,
#sarıyıfarket kampanyası altında hazırlanan bu film, kanser tedavisi gören bir çocuğun umut dolu hikayesini ve başarıyla tamamlanan bir tedavi sürecinin ardından arkadaşlarına bıraktığı umut ve sevgi en saf haliyle izleyicilere aktarılıyor.
15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne özel hazırlanan filmde, başarılı kanser tedavisinin ardından KAÇUV Aile Ev'indeki son gününü yaşayan bir çocuğun hikâyesinin anlatıldığı filmde Deniz Arcak ve Başak Gürcan’ın seslendirdiği özel şarkı, Elif Güzerin ve Başak Gürcan tarafından KAÇUV’a özel kaleme alındı. İçeriğini ve yapım prodüksiyonunu, Kitchenew Media'nın hazırladığı filmde izleyiciler, KAÇUV'un yıllardır kanserle mücadele eden çocuklara sağladığı desteği ve umut dolu çalışmaları gözler önüne seriyor.
KAÇUV tarafından hayata geçirilen #sarıyıfarket kampanyası, sadece kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda hem çocuklara hem de ailelerine umut ve destek sunuyor. Bu film, kamuoyunda kanserle mücadelede bir arada olma ve dayanışma gücünü gösteriyor.
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