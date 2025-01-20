Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:30

Güncelleme: 20.01.2025 - 09:30

Tatilin tadını karla çıkarmak isteyen öğrenciler, 15 tatilde kar yağacak mı? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 15 tatilde kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

15 TATİLDE KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde İstanbul, Ankara, İzmir illeri ele alındığında önümüzdeki günlerde kar yağışının olmadığı görülüyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülse de şehir genelinde kar yağışına neden olacak çok kuvvetli bir sistemin yaklaşmadığı belirtiliyor.