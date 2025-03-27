16 yaşındaki kızı hapis cezası aldı: Deniz Akkaya kutlama yaptı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:48

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:48

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşanan olaylar, magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı. Akkaya, kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini iddia ederken, Ayşe Önbilgin ise annesinin kendisine termosla vurduğunu öne sürmüştü.

Yaşanan olayların ardından Ayşe Önbilgin devlet korumasına alınmış ve konu yargıya taşınmıştı. İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, Ayşe Önbilgin'e "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Ancak yaşının küçük olması sebebiyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu kapsamda, Ayşe Önbilgin 3 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

HAKİM VE SAVCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim."

Akkaya, yaşanan sürecin kontrolünde olması halinde kızının bu cezayı almayacağını belirterek, "Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki sürecini tamamlamasını ve yurt dışında eğitimine devam etmesini istemiştim. Ancak babası, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için süreç bu noktaya geldi ve ortak kızımız ceza aldı" dedi.

Adalet sistemine teşekkür eden Akkaya, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Ben bir anneyim ama aynı zamanda kalbi kırık, mağdur edilmiş ve güven duygusunu nasıl inşa edeceğini bilemeyen bir kadınım. Adaletin sorgulandığı bu dönemde, bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara teşekkür ediyorum."