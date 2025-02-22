16 yıllık evlilik bitiyor mu? Güzide Duran’dan şiddet iddialarına dair açıklama!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:51

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:51

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. 16 yıldır evli olan ve Emir ile Selin adında iki çocukları bulunan ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklama Güzide Duran’dan geldi. Eski manken, iddiaları doğrulayarak, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi.

AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Duran’ın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Bu iddialara yanıt veren Duran, “Çıkan haberleri umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir" diyerek iddiaları yalanladı.

ŞİDDET İDDİALARI VE GİZLİLİK KARARI

Son dönemde Duran’ın eşi Adnan Aksoy’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiaları da basına yansıdı.

Snob Magazin’e konuşan Duran, “Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum çünkü gizlilik kararı var. Konuşamam. Ben de o haberlerin çıkmasına çok şaşırdım. Bu kararın üstüne. Normalde çıkmaması gerekiyordu. Hiç bu konular hakkında konuşmayayım. Yasak zaten avukatım tarafından da" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adnan Aksoy'un 2022 ve 2023 yıllarında da boşanma davası açtığı, ancak daha sonra bu davaları geri çektiği öğrenildi.