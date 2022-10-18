1.8 milyon dolar değerinde BitCoin sahibi oldu ancak hesabına erişemiyor
TikTok'tan yardım çağrısında bulunan talihsiz adam, 1.8 milyon dolar değerindeki BitCoin hesabına, en yakın arkadaşının adını hatırlayamadığı için giriş yapamıyor.
BitCoin hesabına giriş yapamadığı için elde ettiği 1.8 milyon dolara ulaşamayan talihsiz adam, TikTok'a yüklediği video sayesinde büyük ilgi topladı.
Conspiracycubed kullanıcı adını kullanan adam, paylaştığı videoda, "Bilin bakalım kimin cüzdanında 1.8 milyon dolar değerinde Bitcoin var? Benim. Bilin bakalım bakalım bu hesaba kim giriş yapamıyor? Ben!" ifadelerini kullandı.
TİKTOK ÜZERİNDEN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI
BitCoin hesabına daha önce başka birisi tarafından tekrarlanan başarısız giriş denemeleri olduğu için, talihsiz adam ne zaman hesabına girmeye çalışsa "En yakın çocukluk arkadaşın kimdi?" şeklinde bir güvenlik sorusuyla karşılaşıyor.
Soruya cevap veremeyen adam, başka bir yolla giriş yapmaya çalışınca, 2010 yılında sahip olduğu eski telefon numarasına mesaj yollandı. Ancak Conspiracycubed, bu telefon numarasına artık sahip değil.
Kendisini zorlu bir çıkmazda bulan talihsiz adam, TikTok üzerinden paylaştığı video ile, avukatlardan yardım istedi.
Video Haberler
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Banka promosyonu alanlar dikkat!
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Ağa köyü sattı, ortalık karıştı
- '2030'dan önce hazır olacak'
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı