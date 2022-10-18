1.8 milyon dolar değerinde BitCoin sahibi oldu ancak hesabına erişemiyor

18 Ekim 2022 Salı, 10:20

BitCoin hesabına giriş yapamadığı için elde ettiği 1.8 milyon dolara ulaşamayan talihsiz adam, TikTok'a yüklediği video sayesinde büyük ilgi topladı.

Conspiracycubed kullanıcı adını kullanan adam, paylaştığı videoda, "Bilin bakalım kimin cüzdanında 1.8 milyon dolar değerinde Bitcoin var? Benim. Bilin bakalım bakalım bu hesaba kim giriş yapamıyor? Ben!" ifadelerini kullandı.

TİKTOK ÜZERİNDEN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

BitCoin hesabına daha önce başka birisi tarafından tekrarlanan başarısız giriş denemeleri olduğu için, talihsiz adam ne zaman hesabına girmeye çalışsa "En yakın çocukluk arkadaşın kimdi?" şeklinde bir güvenlik sorusuyla karşılaşıyor.

Soruya cevap veremeyen adam, başka bir yolla giriş yapmaya çalışınca, 2010 yılında sahip olduğu eski telefon numarasına mesaj yollandı. Ancak Conspiracycubed, bu telefon numarasına artık sahip değil.

Kendisini zorlu bir çıkmazda bulan talihsiz adam, TikTok üzerinden paylaştığı video ile, avukatlardan yardım istedi.