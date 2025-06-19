ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan ve "Juneteenth" olarak adlandırılan 19 Haziran'ın "federal tatil" olmasını öngören yasayı 2021 yılında onayladı. Peki, 19 Haziran "Juneteenth'" nedir? Juneteenth neden kutlanır?

JUNETEENTH NEDİR?

Juneteenth ismi, “June” (Haziran) ve “Nineteenth” (19) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. 1865 yılında, Amerikan İç Savaşı'nın sona ermesinden iki yıl sonra Teksas’taki kölelere özgürlüklerinin ilan edildiği gündür.

TARİHİ ARKA PLAN

1 Ocak 1863: Başkan Abraham Lincoln, Kurtuluş Bildirgesi’ni (Emancipation Proclamation) yayımladı. Bu belgeyle, Konfederasyon’a bağlı eyaletlerdeki köleler resmen özgür ilan edildi.

Ancak bu özgürlük kararı, Teksas gibi uzak eyaletlere ulaşmamıştı.

19 Haziran 1865’te General Gordon Granger, Galveston, Teksas’a gelerek kölelere artık özgür olduklarını bildiren emri açıkladı.

Bu gün, köleliğin fiilen sona erdiği ve özgürlük haberinin en son noktaya ulaştığı gün olarak sembolleşti.

JUNETEENT NEDEN KUTLANIR?

Amerika'da köleliğin sona ermesi ve Afro-Amerikan özgürlüğünün simgesi olarak kabul edilir.

Aynı zamanda Afro-Amerikan tarihinin ve kültürel mirasının kutlandığı gündür.

Kutlamalarda şunlar yer alır:

Törenler, yürüyüşler, sokak festivalleri

Müzik, dans ve geleneksel Afro-Amerikan yemekleri

Eğitim etkinlikleri, şiir okumaları, bayrak törenleri



