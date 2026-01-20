Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler’de heyecan, haftanın birinci dokunulmazlık oyununun oynanmasıyla başladı; zorlu ve eğlenceli parkurlarda Ünlüler ile Gönüllüler takımları dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR 19 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Ocak Pazartesi günü yayınlanan Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı.

SURVIVOR BİL BAKALIMI KİM KAZANDI?

Survivor'da cezalı bil bakalım oyununu Ünlüler kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

19 Ocak Pazartesi günü yayınlanan Survivor'da eleme adayı henüz açıklanmadı.